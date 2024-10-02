Москвичи смогут получать городские баллы за покупки на рыбном рынке в Митине

Рыбный рынок "Москва – на волне", открывшийся в Митине, стал новым участником городской программы лояльности "Миллион призов". Это уже второй рыбный рынок в столице, и он предлагает уникальную возможность получать дополнительные преимущества за покупки.



Первый рынок, расположенный в Косино-Ухтомском районе, привлек более миллиона покупателей с момента своего открытия, что свидетельствует о высокой популярности такого формата. На нем москвичи смогут наслаждаться свежей рыбой и морепродуктами, выловленными в российских водах.

Кроме того, здесь предусмотрены уютные кафе и рестораны, где можно попробовать блюда из свежих даров моря. Участники программы "Миллион призов" теперь могут получать 10% от стоимости своих покупок в виде городских баллов, что делает шопинг еще более привлекательным. Однако стоит отметить, что максимальное количество начисляемых баллов на каждом из рынков ограничено — не более пяти тысяч в месяц.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователям необходимо зайти на сайт ag-vmeste.ru с мобильного устройства и авторизоваться через учетную запись на mos.ru. При оплате покупки следует нажать на кнопку с изображением щита в верхнем углу страницы и показать кассиру QR-код участника. Баллы будут начислены мгновенно после завершения транзакции.

На платформе "Миллион призов" москвичи могут обменивать накопленные баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров. Также есть возможность направить средства на благотворительность, что делает программу не только выгодной, но и социальной.

Проекты "Миллион призов", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей" и "Наш город" реализуются при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы и ГКУ "Новые технологии управления". Они направлены на улучшение качества жизни горожан с использованием современных цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Эти инициативы полностью соответствуют задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и регионального проекта "Цифровое государственное управление". Узнать больше о проектах, реализуемых в Москве, можно на официальных ресурсах. Новый рыбный рынок в Митине — это не только возможность сделать выгодные покупки, но и способ активно участвовать в жизни города.

