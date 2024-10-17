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Четверг 17 октября

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Панда Катюша стала главной звездой трансляций из Московского зоопарка

Панда Катюша стала главной звездой трансляций из Московского зоопарка
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В Московском зоопарке наблюдается настоящий бум интереса к онлайн-трансляциям, особенно к пандочке Катюше. Заместитель генерального директора по зоологической работе Алексей Суслов сообщил, что именно она привлекает наибольшее внимание зрителей.

Трансляции проводятся в часы работы зоопарка, и каждый желающий может наблюдать за жизнью различных животных. По словам Суслова, помимо панды, зрители могут следить за жирафами, медоедами и леопардами. Однако именно Катюша выделяется среди них.

Еt повадки и игривость завораживают зрителей, что делает её настоящей звездой зоопарка. Интерес к южноамериканской фауне также велик: капибары, ламы и альпаки привлекают немало поклонников. Эти животные радуют зрителей своим общением и поведением.

Семья орангутанов также вызывает живой интерес у зрителей. Их взаимодействие и социальные связи становятся объектом обсуждения среди посетителей. Орангутаны проявляют широкий спектр эмоций, что делает их наблюдение особенно увлекательным.

Не забыли в зоопарке и о символе учреждения — мануле по имени Тимофей. Его харизматичное поведение и загадочный вид также находят отклик у зрителей. Манул стал любимцем публики, и многие с удовольствием наблюдают за его жизнью в онлайн-формате.

Московский зоопарк предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир дикой природы, не выходя из дома. Онлайн-трансляции животных позволяют людям узнать больше о их поведении и образе жизни, что способствует популяризации зоологии и охраны природы. Интерес к животным растет, и это не может не радовать как сотрудников зоопарка, так и любителей природы.

Шоу-бизнес в Telegram

17 октября 2024, 14:27
Фото: АГН "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку

Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку
В Москве запустился новый экологический проект "Экоточки Москвы", который направлен на развитие системы раздельного сбора отходов. Его главные цели – популяризация экопривычек и создание удобной карты пунктов приема ненужных вещей, что позволяет горожанам легко находить места для сдачи различных видов вторичного сырья. На данный момент на карте проекта уже размещены адреса более 200 пунктов, где принимают одежду, текстиль и аксессуары.

Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО

Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО
Госкорпорация "Росатом" обладает значительным опытом в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) и готова делиться этими знаниями с Республикой Беларусь. Об этом на форуме Energy Expo-2024 заявил член Общественного совета "Росатома" Олег Муратов. Он отметил, что в России уже функционируют пункты окончательной изоляции радиоактивных отходов, и корпорация стремится наладить плодотворное сотрудничество с белорусскими партнерами в этой области.

В День борьбы с раком молочной железы в Москве пройдет тематическая фотовыставка

В День борьбы с раком молочной железы в Москве пройдет тематическая фотовыставка
15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы . Для привлечения внимания москвичек к важности регулярной проверки здоровья, в том числе проведения самодиагностики, для раннего выявления рака молочной железы 15 октября, во всемирный день борьбы с этим опасным заболеванием, в нескольких московских Центрах амбулаторной онкологической помощи открылась тематическая выставка "Химия была, но мы расстались", посвященная женщинам, победившим рак груди.

Джазовые выходные: что ждет гостей кинопарка "Москино" 19 и 20 октября

Джазовые выходные: что ждет гостей кинопарка "Москино" 19 и 20 октября
Для гостей кинопарка "Москино" приготовили концерт, мастер-классы и много музыки. 19 и 20 октября в кинопарке "Москино" пройдет множество интересных мероприятий.

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о значительных инвестициях в образовательную инфраструктуру столицы. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 649,6 миллиарда рублей на развитие московского образования. Это позволит продолжить реализацию масштабной программы модернизации школ, которая включает реконструкцию и благоустройство учебных заведений.

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