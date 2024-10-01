На BRICS+ Fashion Summit в октябре приедут делегации из более 100 стран

Международный саммит пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

С 3 по 5 октября в Москве пройдет BRICS+ Fashion Summit. Программа масштабного форума включает деловые сессии, выставку "Наследие" и обучающий интенсив, направленный как на начинающих, так и на опытных дизайнеров, предпринимателей и маркетологов. BRICS+ Fashion Summit включен в официальный план Председательства России в БРИКС в 2024 году.

В Саммите примет участие рекордное количество стран: всего более 100 государств, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Европы. Столицу России посетят делегации из Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки, Эквадора, Вьетнама, Намибии, Мальты и других стран.

Деловая часть программы будет сосредоточена на ключевых для современной модной индустрии вопросах, таких, как международное сотрудничество, поддержка локальных брендов, передовые технологии и инвестиционные возможности.

Также на площадке Саммита в МКЗ "Зарядье" 3 по 5 октября на Саммите будет действовать масштабная международная выставка "Наследие". Выставка продемонстрирует влияние национального и культурного наследия стран БРИКС и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды и отразит таким образом мировую тенденцию использования национальных кодов в модной индустрии. Всего дизайнеры из 40 стран представят более 150 уникальных образов отражающие богатое культурное наследие региона.

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. BRICS+ Fashion Summit в Москве стал настоящей платформой для модной индустрии развивающихся стран, где обсуждаются проблемы, связанные с технологиями и традициями.