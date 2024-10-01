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Вторник 1 октября

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На BRICS+ Fashion Summit в октябре приедут делегации из более 100 стран

На BRICS+ Fashion Summit в октябре приедут делегации из более 100 стран
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Международный саммит пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

С 3 по 5 октября в Москве пройдет BRICS+ Fashion Summit. Программа масштабного форума включает деловые сессии, выставку "Наследие" и обучающий интенсив, направленный как на начинающих, так и на опытных дизайнеров, предпринимателей и маркетологов. BRICS+ Fashion Summit включен в официальный план Председательства России в БРИКС в 2024 году.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

В Саммите примет участие рекордное количество стран: всего более 100 государств, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Европы. Столицу России посетят делегации из Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки, Эквадора, Вьетнама, Намибии, Мальты и других стран.

Деловая часть программы будет сосредоточена на ключевых для современной модной индустрии вопросах, таких, как международное сотрудничество, поддержка локальных брендов, передовые технологии и инвестиционные возможности.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Также на площадке Саммита в МКЗ "Зарядье" 3 по 5 октября на Саммите будет действовать масштабная международная выставка "Наследие". Выставка продемонстрирует влияние национального и культурного наследия стран БРИКС и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды и отразит таким образом мировую тенденцию использования национальных кодов в модной индустрии. Всего дизайнеры из 40 стран представят более 150 уникальных образов отражающие богатое культурное наследие региона.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. BRICS+ Fashion Summit в Москве стал настоящей платформой для модной индустрии развивающихся стран, где обсуждаются проблемы, связанные с технологиями и традициями.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 17:03
Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit
Дни.ру✓ Надежный источник

Здоровье и хризотил: научная конференция в Кыргызстане даст толчок исследованиям минеральных волокон в СНГ

Здоровье и хризотил: научная конференция в Кыргызстане даст толчок исследованиям минеральных волокон в СНГ
Одной из тем конференции стало применение хризотилового волокна. В Бишкеке завершилась международная научно-практическая конференция "Современные аспекты гигиены труда при использовании природных волокнистых материалов на предприятиях СНГ".

Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival

Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival
Известный мотивационный спикер Тони Роббинс выступил на Global Citizen Festival в Нью-Йорке. Автор бестселлеров о личностном росте подчеркнул важность гуманитарных поставок удобрений группы "Уралхим". По словам Роббинса, благодаря этим поставкам более миллиона фермерских домохозяйств смогут обеспечить себя десятками миллиардов порций еды.

В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей

В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей
С начала 2024 года в теплицах Подмосковья было произведено 97,9 тысяч тонн овощей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Основную часть урожая составили огурцы — более 62,4 тысяч тонн, и томаты — свыше 32,4 тысяч тонн, говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона

Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона
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Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения

Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о значительных перспективах атомной энергетики IV поколения, которая обещает стать безаварийной и экологически безопасной. Основной акцент сделан на переход к замкнутому ядерному топливному циклу (ЗЯТЦ), который не только минимизирует радиационный обмен с окружающей средой, но и устраняет необходимость в захоронении отработанного ядерного топлива. По словам Лихачева, создание атомной энергетики нового поколения является решением для множества актуальных проблем — экологических, экономических и технологических.

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