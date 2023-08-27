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Воскресенье 27 августа

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Что делать, если вы забыли свою речь на мероприятии?

Что делать, если вы забыли свою речь на мероприятии?
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Представьте, что вы стоите на сцене и сотни глаз смотрят на вас, а вы молчите. У вас потеют ладони, бегают глаза и люди в зале чувствуют вашу беспомощность. Тренер по технике речи Айнур Зиннатуллин предлагает понятные и проверенные инструменты, которые помогают с этим справиться. Их условно можно разделить на 2 блока – ментальный и инструментальный.

Ментальный уровень

В ментальном плане заложите себе в голову установку: “Я хороший спикер. Все идет правильно”. И в любой, самой сложной ситуации держите это состояние внутри себя. Люди все чувствуют. И если не вы покажете своим состоянием “что-то идет не так” — они сами этого не поймут.

Помните, что вы не актер и ваша сцена — не театр. Никто не сидит в зале с текстом вашего выступления и не проверяет, все ли вы сказали. Не переживайте, если что-то забудете и расскажете не в той последовательности, которую запланировали. Для зрителя любое ваше изложение правильное. Если вы так говорите, значит так и было задумано.

Инструментальный уровень

Есть 7 инструментов, которые помогают справиться с тем, что вы забыли свою речь:

Слайды. Помещайте всю важную информацию именно туда. И тогда легкий поворот головы — и вы вспомнили, что говорить дальше. Со мной такое было неоднократно, особенно, когда я увлекался вопросами из зала – они уносят похлеще урагана от выступления.

Вода. Возьмите с собой обязательно бутылку воды, чтобы в минуту, когда забыли, глотнуть воды и спокойно вспомнить. Важно, что вода не должна быть газированной. Иначе зал рискует услышать неожиданные звуки.

Карточки. Если вода не помогла, особенно когда сильное волнение, используйте карточки с основными тезисами выступления. Смотреть все время на них не обязательно, но, когда что-то забыли — почему бы нет? Однажды для моей клиентки, которая очень сильно переживала перед важным выступлением, мы сделали как раз такие карточки, где в левой части поместили копию слайда, а в правой основные тезисы. В результате она так и не взглянула на карточки, но сам факт их наличия уже придал ей уверенности.

Интерактив с залом. Когда это уместно, то бывает полезно в минуту забытья сделать небольшой интерактив с залом и спросить у зрителей: “Какой у вас главный инсайт с выступления? Что вы думаете по поводу вышесказанного?”. Так вы выигрываете время и вспомните, что хотели сказать дальше.

Фото: из личного архива Айнура Зиннатуллина

Заготовки. Если ничего не помогает, тогда откровенно говорите: “Простите, тема большая, я увлекся, перескочил с одного на другое, хочу вернуться к тому, что написал, поэтому секунду, я посмотрю материал”. И совершенно спокойно подходите к столу, смотрите свои записи, потом возвращаетесь и продолжаете.

Попросите помощи у зала. Можете прямо так и сказать: "Коллеги, мысль куда-то улетела. Вы мне не напомните, что последнее мы обсуждали?". Чаще всего аудитория достаточно внимательная, чтобы напомнить. Скорее всего, вы вспомните, что у вас дальше, пока вот так общаетесь с залом.

Придумайте заранее заготовку, что вы будете говорить, если забыли текст. Главное, не впадать в ступор — после такого "зависания" в пространстве трудно продолжать. Старайтесь заполнить его действиями и словами, придуманными заранее. Если у вас есть время для подготовки и это "не срочно", то поделюсь двумя "техниками-татуировками", которые помогут вам запомнить ваш текст, чтобы эти техники буквально отпечатались в вашей памяти:

Техника "Фейнмана"

Если выразить суть в одном предложении: "Научи других — научишься сам". Если вы делаете это впервые или не уверены в содержании, научите вначале своих друзей, используя четыре шага: 1. опишите концепцию на бумаге. Можно зарисовать образы; 2. объясните концепт и расскажите его так, чтобы друзья поняли; 3. выпишите блоки в которых возникли проблемы; 4. найдите объяснения этим блокам простым языком и вновь повторите презентацию.

Римская комната, или метод Цицерона

Суть в том, чтобы "записывать" информацию на хороший знакомый вам объект: комната, картина, ежедневник. При этом важно взаимодействовать с ним – трогать или физически, находиться в комнате. Когда вам нужно будет вспомнить текст, просто мысленно перенеситесь в комнату, и текст сам оживет в вашей голове.

И помните, что, если контакт с залом у вас уже налажен, зал сочувственно промолчит даже в том случае, если произойдет какая-то заминка.

27 августа 2023, 08:50
Фото: Andr?©S Rodr?­Guez / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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