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Воскресенье 7 мая

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"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма

"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма
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Алексей Панин решил прокомментировать ситуацию.

На прошлой неделе стало известно, что против актера возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Дело в том, что в прошлом году артист уж слишком сильно радовался, когда произошел взрыв на Крымском мосту.

В связи с уголовным делом в квартире Алексея Панина в Москве даже прошли обыски. Правда, вряд ли там было что-то обнаружено, ведь актер уже пару лет живет в Испании, хоть и приезжает на заработки в Россию.

Информация о возбуждении дела появилась в прессе практически одновременно с новостью, что Алексей Панин уехал в США. Правда, он поспешил успокоить всех, кто переживает: переезжать в "штаты" не собирается, никуда не сбегал, он просто поехал в путешествие.

Алексей Панин, гуляя по улицам Сан-Франциско, также высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма.

"В этом городе всем плевать, с кем ты спишь, что ты делаешь и что думаешь. Все живут своей жизнью. Я рад, что я свободен", – написал в своем блоге актер.

Стоит отметить, что Алексей Панин не упускает случая обругать россиян и осудить все происходящее на родине. При этом в одном из интервью он признался, что был бы рад приезжать в Россию – попариться в баньке и поработать.

7 мая 2023, 18:11
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Алексея Панина• Требует проверки

Фоторепортаж

Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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