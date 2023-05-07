"Плевать": Панин высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма

Алексей Панин решил прокомментировать ситуацию.

На прошлой неделе стало известно, что против актера возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Дело в том, что в прошлом году артист уж слишком сильно радовался, когда произошел взрыв на Крымском мосту.

В связи с уголовным делом в квартире Алексея Панина в Москве даже прошли обыски. Правда, вряд ли там было что-то обнаружено, ведь актер уже пару лет живет в Испании, хоть и приезжает на заработки в Россию.

Информация о возбуждении дела появилась в прессе практически одновременно с новостью, что Алексей Панин уехал в США. Правда, он поспешил успокоить всех, кто переживает: переезжать в "штаты" не собирается, никуда не сбегал, он просто поехал в путешествие.

Алексей Панин, гуляя по улицам Сан-Франциско, также высказался после возбуждения уголовного дела за оправдание терроризма.

"В этом городе всем плевать, с кем ты спишь, что ты делаешь и что думаешь. Все живут своей жизнью. Я рад, что я свободен", – написал в своем блоге актер.

Стоит отметить, что Алексей Панин не упускает случая обругать россиян и осудить все происходящее на родине. При этом в одном из интервью он признался, что был бы рад приезжать в Россию – попариться в баньке и поработать.