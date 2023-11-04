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Суббота 4 ноября

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Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи

Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи
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Псевдоразоблачители принесли извинения тем, чью репутацию пытались испортить.

Вера в анонимность в Сети порой заставляет людей совершать гнусные поступки, за которые потом все равно приходится нести наказание. Стало быть, никакой анонимности не существует. А значит, нельзя просто так взять и распространить недостоверные сведения, оклеветать без последствий.

В этом убедились авторы телеграм-канала с нескромным названием "Временное Правительство". Судя по недавней публикации, ими заинтересовались правоохранительные органы после череды постов, содержащих ложную информацию. Авторы телеграм-канала признались, что каждый так называемый инсайд был лишь выдумкой. Также, по их словам, они брали деньги за молчание и негативные публикации.

"Бес попутал, но мы исправляемся", – написали псевдоразоблачители.

Примечательно, что это далеко не единственный случай. Точно так же работают почти все "инсайдеры", распространяющие негативные данные – все является проплаченной выдумкой. История с "Временным Правительством" показывает, что наказание ждет всех, кто за деньги стремится уничтожить репутацию других.

К слову, авторы упомянутого телеграм-канала публично извинились перед теми, в отношении кого, очевидно, выходили заказные "материалы". Среди упомянутых личностей – гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, директор по поручениям госкорпорации Василий Бровко, его супруга Тина Канделаки, зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, зампредседаля Совбеза Дмитрий Медведев и другие. "Мы нанесли урон вашей репутации, вторглись в жизнь ваших близких. Нам очень жаль", – написали авторы.

4 ноября 2023, 16:50
Фото: Дни.ру
Telegram / @oreshkins✓ Надежный источник

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