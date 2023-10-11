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Среда 11 октября

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Психолог раскрыл обезболивающее свойство простой улыбки

Психолог раскрыл обезболивающее свойство простой улыбки
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Психолог Артур Вафин перечислил полезные свойства улыбки. По его словам, продолжительная и искренняя улыбка характерна для долгожителей.

Специалист отметил, что улыбка снимает стресс и депрессию, что очевидно и логично, но не всегда доступно, если человек на взводе и на эмоциях. Он добавил, что необходимо попытаться заставить себя улыбнуться, "рассмеяться в лицо проблеме".

Дело в том, что физический акт улыбки активирует пути в мозгу, которые влияют на эмоциональное состояние. "Это означает, что, принимая счастливое выражение лица, вы можете обмануть свой разум и войти в состояние счастья", — цитирует психолога интернет-издание "Подмосковье сегодня".

11 октября 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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