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Общество
"Мины замедленного действия": США ожидают мощнейшие катаклизмы

"Мины замедленного действия": США ожидают мощнейшие катаклизмы

Сотрудники Геологической службы США прогнозируют разрушительные землетрясения на территории своей страны.
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Согласно опасениям ученых, мощнейшие катаклизмы могут произойти чуть ли не в ближайшие десятилетия. Виной всему – разломы в тектонических плитах, находящихся в недрах земли под территорией США. Судя по всему, период затишья в недрах подходит к концу, а значит, катастрофа может случиться в любое время и она может оказаться мощнее, чем все предыдущие на тех же территориях.

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В настоящий момент геологов беспокоят как минимум три трещины: 1300-километровый разлом Сан-Андреас, 240-километровый разлом Нью-Мадрид и 80-километровый разлом Хэйуорд. Такие разломы специалисты называют "тектоническими минами замедленного действия".

Самый короткий из разломов – протянувшийся вдоль залива Сан-Франциско представляет наименьшую опасность, но даже его перспективы неприятно впечатляют. Еще несколько лет назад специалисты прикинули масштаб бедствий только от этой тектонической мины и спрогнозировали сотни смертей прямо на месте, а также тысячи раненых, застрявших в лифтах рушащихся зданий и погребенных под обломками. Город Сан-Франциско в этом случае может вообще исчезнуть с лица Земли. Примерный ущерб от наименьшего разлома был оценен в 82 миллиарда долларов.

Как сообщает Daily Mail, более мощные тектонические мины, "разорвавшиеся" одна за другой или все сразу, могут и вовсе стать разрушительными для доброй половины всей территории США. На данный момент вероятность катастрофы в ближайшие 50 лет составляет 40%, еще раньше – 10%. В связи с этим американские геологи призывают власти США и простых граждан не терять бдительность.

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Фото: jn1 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 14:27 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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