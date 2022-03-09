"Мины замедленного действия": США ожидают мощнейшие катаклизмы

Согласно опасениям ученых, мощнейшие катаклизмы могут произойти чуть ли не в ближайшие десятилетия. Виной всему – разломы в тектонических плитах, находящихся в недрах земли под территорией США. Судя по всему, период затишья в недрах подходит к концу, а значит, катастрофа может случиться в любое время и она может оказаться мощнее, чем все предыдущие на тех же территориях.
В настоящий момент геологов беспокоят как минимум три трещины: 1300-километровый разлом Сан-Андреас, 240-километровый разлом Нью-Мадрид и 80-километровый разлом Хэйуорд. Такие разломы специалисты называют "тектоническими минами замедленного действия".
Самый короткий из разломов – протянувшийся вдоль залива Сан-Франциско представляет наименьшую опасность, но даже его перспективы неприятно впечатляют. Еще несколько лет назад специалисты прикинули масштаб бедствий только от этой тектонической мины и спрогнозировали сотни смертей прямо на месте, а также тысячи раненых, застрявших в лифтах рушащихся зданий и погребенных под обломками. Город Сан-Франциско в этом случае может вообще исчезнуть с лица Земли. Примерный ущерб от наименьшего разлома был оценен в 82 миллиарда долларов.
Как сообщает Daily Mail, более мощные тектонические мины, "разорвавшиеся" одна за другой или все сразу, могут и вовсе стать разрушительными для доброй половины всей территории США. На данный момент вероятность катастрофы в ближайшие 50 лет составляет 40%, еще раньше – 10%. В связи с этим американские геологи призывают власти США и простых граждан не терять бдительность.