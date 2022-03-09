Как правильно начинать новую жизнь – объяснил психолог

В эфире "Радио 1" мотивационный спикер Ирина Прокопьева напомнила, как правильно начинать новую жизнь. Зачастую люди решают резко менять свое бытие с понедельника, но быстро сталкиваются с трудностями и сдаются.
"Новую жизнь надо начинать не с красивой даты, а тогда, когда мы к этому готовы", — утверждает специалист. Старт осуществления желаний совершенно не зависит от дня недели.
Важно правильно распределять свои силы и получать удовольствие от того, что ты делаешь на пути к цели. Чтобы похудеть, не надо убиваться в спортзале с непосильной нагрузкой. А чтобы выучить иностранный язык, не нужно из последних сил зубрить учебник все выходные.
С одной стороны человек хочет перемен, с другой — внутренне их боится. Поэтому ему стоит позаботиться о поддерживающем окружении, которое поможет эмоционально.
Как правильно начинать новую жизнь:
- Нужно сформулировать желание. Собрать информацию о способах его достижения и других нюансах.
- Включить системность занятий — регулярно действовать, приближаясь к цели.
- Определить разумные временные рамки.
- Не ждать быстрого результата, но трудиться,
используя волю.