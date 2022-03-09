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Общество
Иванов день: что нельзя делать 9 марта

Иванов день: что нельзя делать 9 марта

9 марта православные отмечают день обретения главы Иоанна Предтечи, который называют просто Иванов день.
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История

    Перед рождением Иисуса пророк Иоанн предсказал пришествие на Землю Сына Божьего. Он вел аскетичный образ жизни, проповедовал крещение среди иудеев, а также крестил в водах Иордана Спасителя. Иоанн Предтеча был обезглавлен из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи.

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    Что нельзя делать 9 марта

    Предки в Иванов день не занимались стиркой, чтобы был достаток в доме. Также запрещено вырубать деревья и выкорчевывать пни. Якобы это приводит к несчастью. Разлад в семье может произойти, если в день обретения главы Иоанна Предтечи был разожжен костер. Также следует воздержаться от употребления алкогольных напитков.

    В Иванов день не следует брать в руки острые предметы: например, нож или ножницы. Если нужно взять кусок хлеба, лучше его просто отломить. Также в этот день хозяйки не подают еду на большом блюде, а заменяют его простой доской.

    Приметы

    В этот день предки обращали внимание на поведение птиц и погоду.

    • Если в Иванов день поет синица – к теплу.
    • Кукушка кукует вечером – скоро наступят морозы.
    • Ранний прилет птиц предвещает богатый урожай.
    • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне, – значит, будет холодное лето.
    • Идет снег – он появится и в апреле (холодная Пасха).
    • Если осадков нет, будет ранняя весна.

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    Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
    Автор: 9 марта 2022, 06:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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