Иванов день: что нельзя делать 9 марта

История
Перед рождением Иисуса пророк Иоанн предсказал пришествие на Землю Сына Божьего. Он вел аскетичный образ жизни, проповедовал крещение среди иудеев, а также крестил в водах Иордана Спасителя. Иоанн Предтеча был обезглавлен из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи.
Что нельзя делать 9 марта
Предки в Иванов день не занимались стиркой, чтобы был достаток в доме. Также запрещено вырубать деревья и выкорчевывать пни. Якобы это приводит к несчастью. Разлад в семье может произойти, если в день обретения главы Иоанна Предтечи был разожжен костер. Также следует воздержаться от употребления алкогольных напитков.
В Иванов день не следует брать в руки острые предметы: например, нож или ножницы. Если нужно взять кусок хлеба, лучше его просто отломить. Также в этот день хозяйки не подают еду на большом блюде, а заменяют его простой доской.
Приметы
В этот день предки обращали внимание на поведение птиц и погоду.
- Если в Иванов день поет синица – к теплу.
- Кукушка кукует вечером – скоро наступят морозы.
- Ранний прилет птиц предвещает богатый урожай.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне, – значит, будет холодное лето.
- Идет снег – он появится и в апреле (холодная Пасха).
- Если осадков нет, будет ранняя весна.