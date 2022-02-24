В Госдуме сообщили о транспортной ситуации на юге страны

Член комитета Госдумы Алексей Черняк прокомментировал ситуацию с транспортом на юге страны. По его словам, в Крыму жизнь идет своим чередом, приезжие продолжают свой отдых. Политик не видит необходимости в срочном вывозе туристов.
Сейчас у людей есть возможность покинуть полуостров по железной дороге или с помощью автобуса, если нет личного автомобиля. При сложностях всегда можно обратиться в госорганизацию за помощью. "У нас есть горячая линия Министерства курортов и туризма республики Крым", — передает слова эксперта "Радио 1".