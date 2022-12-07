Илон Маск слетел с первой строчки рейтинга самых богатых людей в мире

Знаменитый бизнесмен и покоритель космоса Илон Маск долго считался самым богатым человеком в мире. Однако ничто не вечно: звездный богач уступил верхушку рейтинга Forbes своему конкуренту.
RT сообщает, что Илона Маска обогнал в гонке за деньгами Бернар Арно со своей семьей. Это тот самый предприниматель, который построил модную империю Louis Vuitton Moet Hennessy. По совместительству он является свекром российской модели Натальи Водяновой — уроженки Нижнего Новгорода, которая в детстве из-за бедности торговала на рынке бананами вместо школьных занятий.