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Общество
Илон Маск слетел с первой строчки рейтинга самых богатых людей в мире

Илон Маск слетел с первой строчки рейтинга самых богатых людей в мире

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Знаменитый бизнесмен и покоритель космоса Илон Маск долго считался самым богатым человеком в мире. Однако ничто не вечно: звездный богач уступил верхушку рейтинга Forbes своему конкуренту.

RT сообщает, что Илона Маска обогнал в гонке за деньгами Бернар Арно со своей семьей. Это тот самый предприниматель, который построил модную империю Louis Vuitton Moet Hennessy. По совместительству он является свекром российской модели Натальи Водяновой — уроженки Нижнего Новгорода, которая в детстве из-за бедности торговала на рынке бананами вместо школьных занятий.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Илон Маск. Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 21:02 Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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