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Общество
Удобство поиска предлагает новостной агрегатор приложения ЯRUS

Удобство поиска предлагает новостной агрегатор приложения ЯRUS

Современный пользователь обращает внимание не только на качество и количество новостей, но и на удобство поиска и другие удобные функции. Сравним по этим характеристикам известные площадки с новым приложением ЯRUS, которое набирает все больше популярности, как новостной агрегатор.
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Сервис зарекомендовал себя легкими индивидуальными настройками. Прежде всего, персональными "ярусами", которые позволяют получать новости по конкретным словам и сочетанию слов. Сделать такую настройку очень легко. Из других преимуществ ЯRUS.Новости отмечают полнотекстовый формат, отсутствие таргетированной рекламы, возможность подобрать сводку новостей по геолокации для любого города России.

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Дополним, что новости собираются с 10 000 информационных ресурсов, включая крупные паблики в Телеграм. Важная особенность сервиса: в ленту попадают только трендовые новости.

"Нейросеть распределяет новости и определяет самые качественные в каждой группе. На основе этого составляется список трендов, который сохраняет актуальность до следующего перестроения. Тренды выстраиваются только на основе частоты упоминания новостной тематики среди всех источников информации",— объясняет Дмитрий Илюхин, Основатель и Директор по разработке приложения ЯRUS.

У мобильного приложения ЯRUS те же функции, что у вэб-версии. Пока отсутствуют только PUSH-уведомления и подписка на e-mail рассылку.

Позиции новостного агрегатора самого популярного поисковика в Рунете Яндекса заметно пошатнулись после продажи сервиса Новости холдингу Вконтакте. Поменяв название на Дзен.Новости, сервис заметно потерял в визуальном представлении и, соответственно, в аудитории. Кроме того, у обновленного новостного агрегатора пока нет мобильного приложения, если не считать сомнительные приложения для Android. Тем не менее, Яндекс сохраняет заметное лидерство по общему объема читаемых россиянами новостей

Mail.ru – одна из самых первых и наиболее удобных новостных площадок в российском пространстве Интернета. Внимание акцентировано на разделе происшествий, информативно и визуально насыщенным смотрится рубрика "Спорт", где помимо обилия фото и видеоматериалов доступна текстовая трансляция матчей. Лента новостей сформирована для конкретного региона и по общим темам. Пользователи особенно хвалят мобильное приложение Mail.ru, в котором можно настроить персональную ленту новостей и Push-уведомления на самые актуальные темы. Фотографии отключаются и не расходуют трафик.

Рамблер/новости – еще один популярный агрегатор, который стал самостоятельным сервисом в 2002 году. Кроме собираемых с разных СМИ, у сервиса есть собственные материалы. Главное меню включает 10 категорий: Новости, Женский, Шоу-бизнес, Авто, Кино, Спорт, Финансы, Субботний, Путешествия и Доктор. Рубрики автоматически агрегируют контент из русскоязычных источников в соответствии с тематикой и распределяют публикации по подкатегориям. Можно отметить рейтинг упоминаемости персон за последнюю неделю. Мобильное приложение у Рамблер/новости имеет строгий, лаконичный дизайн и меньше категорий, чем вэб-версия.

Пул игроков на рынке новостного контента Рунета остается достаточно ограниченным. Тем не менее, приятно, что молодые IT-компании во весь голос заявляют о своих возможностях и не боятся конкурировать с гигантами. Пример ЯRUS способен вдохновить других.

Такие новые игроки новостного контента, как ЯRUS, подпирают и не дают расслабиться матерым гигантам индустрии. А конкуренция, как известно, всегда идет на пользу любому делу.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Изображение: пресс-служба ЯRUS
Автор: 8 октября 2022, 17:46

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