Житель Подмосковья в больницу из-за куска птичьего позвоночника в груди

В подмосковном Одинцово мужчина попал в больницу из-за куска птичьего позвоночника в груди. Он обратился к врачам из-за ухудшающегося самочувствия.

Пациент жаловался на высокую температуру, кашель и одышку. Медики обследовали его с помощью эндоскопа и выяснили, что в бронхах мужчины находился весьма необычный посторонний предмет – фрагмент шейного позвонка птицы. В результате хирургам пришлось провести ему операцию и извлечь инородное тело. В настоящее время пациент готовится к выписке, однако каким образом в его теле оказалась птичья кость – не сообщается, передает сайт "Подмосковье сегодня".