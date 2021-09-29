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Общество
Руслан Горюхин сохранит Политех в цифре

Руслан Горюхин сохранит Политех в цифре

Бизнесмен Руслан Горюхин занимается благотворительностью по всему миру и в 2021 году поможет сохранить Политех в цифре. Руслан Горюхин: каждый из предметов коллекции Политеха должен быть сохранен для потомков.
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Проект «Штуки, механизмы и агрегаты Политеха» за полгода работы перешагнул рубеж в 100 оцифрованных экспонатов. Виртуальный тур по экспозиции музея можно осуществить на сайте Большого музея.

Оцифровка музейных ценностей окончательно стала мировым трендом, особенно в период пандемии. Вместо ограничений человечество получило уникальную возможность посещать известные музеи мира, дистанционно знакомиться с жемчужинами мировой культуры и с достижениями научно-технического прогресса. Виртуальные клоны ценнейших экспонатов стали доступными для ознакомления, а просветительская работа культурных организаций получила больший простор для развития. Практика перевода музейных коллекций в цифру страхует от безвозвратной потери экспонатов, тем самым сохраняя культурное наследие.

Бизнесмен Руслан Горюхин поддержал идею руководства Политеха

«Создание подобной виртуальной экспозиции – это не только подготовка цифровых копий предметов в высоком качестве, но и серьёзная исследовательская работа. В итоге зритель получит не просто галерею красивых изображений, но и подробные описания, истории создания и миграции каждого предмета», – отмечает Наталья Сергиевская, заместитель директора Политехнического музея.

Бизнесмен и инвестор проекта Руслан Горюхин поддержал идею руководства Политеха по цифровизации коллекций. «Каждый из предметов коллекции Политеха, собранной за полтора века, должен быть доступен для ознакомления максимально широкой аудитории и сохранен для потомков. Поэтому очень важно использовать все возможности, которыми располагает на сегодняшний день IT-сфера. Поддерживая данный амбициозный проект, я уверен в том, что коллекция Политеха обязательно займет свое достойное место в ряду крупнейших онлайн-экспозиций мира», — подчеркивает Руслан Горюхин, комментируя работу музея над переводом предметов фондовой коллекции в цифровой формат.

Популяризация и сохранение музейных ценностей

В апреле 2021 года Политех начал сложный процесс оцифровки своих фондов. Собрание музея формировалось на протяжении 150 лет, и за это время появилось довольно внушительное собрание уникальных экспонатов.

Главная цель оцифровки заключается в популяризации этой уникальной коллекции — очень важно, чтобы жители России и других стран мира получили возможность ознакомиться с фондами одного из крупнейших научно-технических мировых музеев. Экспонирование онлайн будет происходить на платформе «Большой музей». В перспективе — создание отдельного цифрового пространства.

На сегодняшний день оцифрован 101 предмет из фондовой коллекции. Планируется создать онлайн-экспозицию, в которой будет представлено 2 500 предметов. Этот процесс займет около 5 лет.

Перевод экспонатов в «цифру» доступен далеко не всем музеям. Главными проблемами являются нехватка средств и отсутствие «цифровой экспертизы», ведь цифровизация не основное направление работы музея.

Именно поэтому важную роль в развитии проектов музеев играют благотворители, которые могут оказать содействие в организации «цифровых» экспозиций. Бизнесмен Руслан Горюхин занимается благотворительностью по всему миру. Реставрирует музеи, строит школы, принимает участие в крупных экологических инициативах. «Поддерживая проект, я конечно хочу помочь Политеху осуществить «цифровой прорыв» и встать в один ряд с крупнейшими мировыми музеями, но работа по оцифровке коллекций Политеха — это еще и возможность познакомить весь мир с культурным наследием России», — говорит Руслан Горюхин.

Из любой точки земного шара каждый человек может увидеть единственный экземпляр первого в мире ахроматического телескопического микроскопа, первый в мировой истории электромагнитный телеграф, авторский экземпляр указателя часов всего земного шара, скафандр «Кречет», созданный для работы на поверхности Луны и многое-многое другое. Очевидно, что эта коллекция является ценной не только в рамках отечественной истории и науки. Фонды Политеха являются частью мирового культурного наследия и, безусловно, должны быть доступны каждому человеку.

Горюхин следит за качеством работы

В 2014 году Политех открыл доступ в фондовое хранилище всем желающим. Однако объемы коллекции настолько велики, что даже при таких условиях ее часть оставалась недоступной для посетителей. Поэтому перевод музейного фонда в цифровой формат очень важен с точки зрения доступности всей коллекции для посетителей. А посмотреть здесь действительно есть на что.

Коллекции микроскопов, демонстрационных приборов, часов, всевозможных аппаратов и машин, опережающих свое время, действительно уникальны.

Особо стоит обратить внимание на качество фотографий. Чтобы разглядеть микроминиатюру «Подкованная блоха», один из оцифрованных экспонатов музея, нужны не просто хорошие, а снимки отличного качества. Каждую подкову на лапках блохи можно рассмотреть детально, так, будто стоишь в музее у микроскопа. Фотографии всех экспонатов сделаны великолепно. Это объемные максимально детализированные изображения. Высокое качество позволяет увидеть даже те нюансы, которые, быть может, остались бы незамеченными при посещении музея офлайн. К тому же каждый экспонат получает подробное информационное сопровождение — описание, созданное в результате сложной исследовательской работы.

Политех: прошлое, настоящее, будущее

Миссия музея заключается в том, чтобы люди могли не только узнавать прошлое и знакомиться с настоящим, но и постигать будущее. Поэтому в историческом здании, которое в данный момент находится на реконструкции, откроется принципиально новая экспозиция — это будут не предметы, а идеи. В данный момент ведутся работы над созданием экспонатов, которые максимально полно и доступно воплощают самые прогрессивные научные идеи. А с предметами фондовой коллекции можно будет детально ознакомиться при посещении цифровой экспозиции.

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Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Автор: 29 сентября 2021, 14:27

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