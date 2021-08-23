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Общество

Один из российских аэропортов назвали в честь Кадырова

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Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя первого президента Чечни и отца нынешнего руководителя республики Ахмата Кадырова. Соответствующий указ был обнародован в понедельник.

В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания. Стоит отметить, что 23 августа 2021 года исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова. Он погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года, передаёт телеканал "360".

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Автор: 23 августа 2021, 11:42 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость834364
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Поэтов,писателей у них нет? Остались ворюги и бандиты,которым российские паханы сильно обязаны?
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