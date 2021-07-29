На ярмарочных площадках Москвы стартует гастрономический проект "Лето в городе"

Посетители 18 ярмарочных площадок Москвы смогут попробовать необычные лакомства в рамках акции "Лето в городе". Среди них – винегрет с бутонами одуванчиков, джем из бекона и другие необычные блюда.

Проект "Лето в городе" направлен на поддержку московских рестораторов. Более 50 предприятий общепита и торговли предложат посетителям ярмарочных площадок необычные десерты, приготовленные по старинным рецептам. Это ресторанное меню и более 200 видов мороженого и варенья.

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Москвичи смогут полакомиться как блюдами российских регионов, так и попробовать меню других стран – Англии, Бельгии, Турции, Испании и даже Японии. Это отличная возможность познакомиться с другими культурами поближе.

Так, один из ресторанов Тверской площади предложит посетителям винегрет из сезонных корнеплодов с бутонами одуванчиков, а также русские блины, пироги, сырники из топленого творога со сгущенным молоком, борщ и другие угощения.

Поклонники итальянской кухни смогут насладиться джелето – традиционным мороженым этой страны. Оно готовится из молока, сливок и сахара небольшими порциями, добавляются свежие фрукты, ягоды, орехи и шоколад

В жаркую погоду жители столицы смогут освежиться прохладными лимонадами. Для любителей кофе рестораторы подготовили холодный фраппучино.

В центре столицы будут действовать две площадки – на площади Революции и Тверской площади. Остальные 16 – в других районах Москвы. Они работают с четверга по воскресенье. Посетители должны использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, что сейчас в Москве действуют 125 ярмарочных площадок. До конца 2021 года откроется еще 20 точек.