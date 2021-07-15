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Общество
50 человек на место: набор абитуриентов в СПбГУП в самом разгаре

50 человек на место: набор абитуриентов в СПбГУП в самом разгаре

Через несколько недель закончится прием абитуриентов на бюджетные места в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП).
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Конкурс на бюджетные места Министерства образования и науки в СПбГУП уже более 50 человек на место. Такой интерес к вузу объясняется отличными условиями для студентов. В отличие от других университетов, СПбГУП не гонится за рейтингами, а продолжает демонстрировать высокое качество образования.

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Согласно государственной статистике, это высшее учебное заведение является лидером по трудоустройству выпускников. За последние 20 лет по большинству специальностей СПбГУП не выпустил ни одного безработного выпускника.

В профессиональной сфере считается, что в основе стабильного успеха СПбГУП – внедрение в практику научных разработок бессменного на протяжении последних 30 лет ректора СПбГУП, ныне члена РАН Александра Запесоцкого. Российская академия образования уже более 20 лет назад признала его культуроцентристскую модель университета перспективнейшей для России в XXI веке.

Стоит отметить, что в прошлом году конкурс достиг удивительных показателей – в среднем 41 человек на место, а по ряду специальностей он был значительно выше (например, "экономика" и "менеджмент" – 102 человека на место). В 2021-м рекорд был побит: "экономика" – 120, "менеджмент" – 133.

Конечно, далеко не все желающие, даже имеющие высочайшие баллы ЕГЭ, могут поступить в СПбГУП. Абитуриенты, которые хотят получить качественное образование в этом вузе, однако не набрали несколько баллов для поступления на бюджет, могут оформить образовательный кредит и начать выплачивать его через девять месяцев после окончания университета.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов был создан в 1991 году. Учредителями выступили Федерация независимых профсоюзов России и Межрегиональное объединение "Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Вуз имеет пять филиалов: в Москве, Кирове, Самаре, Красноярске и Алма-Ате.

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Фото: commons.wikimedia.org/Juliasenik (CC BY-SA 4.0)
Автор: 15 июля 2021, 09:31 Источник: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов ✓ Надежный источник

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