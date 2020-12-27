В России решили изменить зарплаты учителей

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова рассказала журналистам, что в скором времени зарплаты учителей изменятся: оклад будет составлять 70% от средней зарплаты по региону. Минимальные размеры ставок должны иметь статус федеральных гарантий и не падать ниже МРОТ, считает она.
В настоящий момент педагогические работники вынуждены перерабатывать, чтобы приблизиться к этому показателю, отметила Татьяна Викторовна. Многие учителя получают дополнительные выплаты как классные руководители, однако в этом году с появлением дистанционного обучения нагрузка увеличилась.
Куприянова добавила, что новые требования оплаты труда, над которыми сейчас работают в правительстве, также касаются психологов, мастеров производственного обучения, методистов, логопедов и педагогов-дефектологов.
Новая система разрабатывается несколькими министерствами: просвещения, труда и финансов.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году зарплаты россиян снизятся на 10,9%. Такой вывод сделали предприниматели, наблюдая за экономической ситуацией в стране.
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