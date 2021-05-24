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Общество
Абсолютный рекорд: российские школьники отличились на Азиатской олимпиаде по физике

Абсолютный рекорд: российские школьники отличились на Азиатской олимпиаде по физике

Ребята стали обладателями восьми золотых медалей, добившись максимального результата.
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Юные физики из России получили восемь золотых медалей на 21-й Азиатской олимпиаде, прошедшей в Тайване с 17 мая. Соревнования имели дистанционный формат, в них приняли участие более 180 учащихся средних учебных заведений из 23 стран.

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Как сообщается на сайте Министерства просвещения РФ, юным россиянам удалось обновить абсолютный рекорд по физике.

Школьников тренировали и поддерживали представители Министерства просвещения на базе МФТИ. Главным наставником ребят был Артем Воронов, руководили школьниками Виталий Шевченко и Юрий Скаков.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ребята показали себя достойно и добились выдающихся результатов благодаря качеству новых методик и моделей российского образования, которые нацелены на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет.

"Наши ученики серьезно заявили о себе в образовательном мировом пространстве", — добавил Кравцов.

Он пожелал каждому участнику продолжить своей образовательный, научный, трудовой путь.

"За медалистами уже начали охоту ведущие российские корпорации и IT-компании", — подвел итог Кравцов.

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Фото: Пресс-служба Минпросвещения России /edu.gov.ru
Автор: 24 мая 2021, 13:49 Источник: Минпросвещения России ✓ Надежный источник

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