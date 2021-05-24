Абсолютный рекорд: российские школьники отличились на Азиатской олимпиаде по физике

Юные физики из России получили восемь золотых медалей на 21-й Азиатской олимпиаде, прошедшей в Тайване с 17 мая. Соревнования имели дистанционный формат, в них приняли участие более 180 учащихся средних учебных заведений из 23 стран.
Как сообщается на сайте Министерства просвещения РФ, юным россиянам удалось обновить абсолютный рекорд по физике.
Школьников тренировали и поддерживали представители Министерства просвещения на базе МФТИ. Главным наставником ребят был Артем Воронов, руководили школьниками Виталий Шевченко и Юрий Скаков.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ребята показали себя достойно и добились выдающихся результатов благодаря качеству новых методик и моделей российского образования, которые нацелены на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет.
"Наши ученики серьезно заявили о себе в образовательном мировом пространстве", — добавил Кравцов.
Он пожелал каждому участнику продолжить своей образовательный, научный, трудовой путь.
"За медалистами уже начали охоту ведущие российские корпорации и IT-компании", — подвел итог Кравцов.
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