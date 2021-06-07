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Общество
Как научить ребенка обращаться с деньгами: советует психолог

Как научить ребенка обращаться с деньгами: советует психолог

Психолог Наталья Искра рассказала об основных этапах формирования у ребенка правильного финансового поведения.
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В современном мире каждому человеку необходимо уметь правильно относиться к деньгам. Воспитание финансовой грамотности начинается с детства, ведь именно в этот период ребенок начинает понимать, что деньги зарабатывают трудом и законными методами. Также дети осознают, что неправильное обращение с деньгами приводит к бедности. Ребенок учится управлять финансами и копить средства, а также умело и легко избегать опасных финансовых схем.

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Начинать формировать у ребенка принципы грамотного отношения к финансам родители должны начинать, когда их чаду три-четыре года, рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

Финансовая грамотность закладывается у ребенка с трех азов. Первый пункт — это модель финансового поведения, которую ребенок видит в семье, как с деньгами обращаются родители. К примеру, если родители шопоголики, они должны объяснить ребенку, какие последствия от этого бывают, сообщает Пятый канал. Второй не менее важный аспект — это карманные деньги. Эксперт уверен, что их нужно давать детям просто так. Начинать это делать нужно с четырех-пяти лет. При этом ребенок сам должен решать, на что ему потратить средства.

Добавлять недостающую сумму не рекомендуется. Если ребенку не хватает за желаемую игрушку, нужно рассчитать срок накопления денег, а не давать сразу всю сумму целиком. Так у ребенка может развиться кредитное мышление.

Третий важный аспект -обсуждение с ребенком семейного бюджета. Нельзя корить малыша в том, что семье приходится тратить на него деньги, даже если он что-то испортил.

Ребенку необходимо дать модель грамотного планирования, объяснять, что существует доход, при этом есть обязательные расходы. Тогда у него к этапу взросления сформируется здоровое финансовое осознание.

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Фото: Heline Vanbeselaere/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 19:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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