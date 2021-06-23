Проект "Место встречи" объединяет утиные семейства

На Амбулаторном пруду в районе Аэропорт в Северном административном округе разместили плавучий домик для уток.
Слава о проекте быстро разнеслась по столице. Новую партию "таункряусов" уже зарезервировали утиные омбудсмены Алтуфьевского района.
"Сегодня, в день летнего солнцестояния (во всех смыслах этого слова) мы торжественно спустили этот первый уникальный плавучий дом, своего рода лодку любви, в котором смогут разместиться сразу две семьи пернатых", – рассказали в ADG group.
Домик для уток построен по всем стандартам качества. Символика "Место встречи" украсит гладь Амбулаторного Пруда у центра “Место встречи Баку” в районе Аэропорт.
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