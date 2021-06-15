В России умер космонавт Владимир Шаталов

В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает "Царьград". Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите Земли. Проводил он эту процедуру в ручном режиме.
В России в возрасте 93 лет ушел из жизни летчик-космонавт Владимир Шаталов, передает "Царьград". Он стал первым человеком, которому довелось произвести стыковку двух космических аппаратов на орбите Земли. Проводил он эту процедуру в ручном режиме.
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