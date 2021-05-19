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Общество
В клинике "Медицина 24/7" ответили на распространяемые в СМИ обвинения

В клинике "Медицина 24/7" ответили на распространяемые в СМИ обвинения

Клинику "Медицина 24/7" на Автозаводской обвиняют в некачественном лечении пациентов.
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Недавно в СМИ появилось множество сообщений о том, что в клинике "Медицина 24/7" за короткий срок умерло несколько пациентов. Родственники госпитализированных жаловались, что их близких насильно удерживали в лечебном учреждении. Общественный резонанс вызвала история 71-летней Тамары Гулиа, супруги известного советского изобретателя Нурбея Гулиа.

Сообщалось, что женщина поступила в клинику в тяжелом состоянии, но лечение не приносило пользу. Позже она была переведена в государственное учреждение, где 10 мая скончалась. Нурбей Гулиа, его сын Леван и невестка Наталья заявляли, что сотрудники частной клиники не пускали их к больной родственнице.

Заместитель главного врача по ОРИТ в клинике "Медицина 24/7" Татьяна Добросоцкая подтвердила, что состояние Тамары было крайне тяжелым: "С явлениями острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью". По словам специалиста, женщине была оказана "полная интенсивная комплексная терапия", наблюдалась положительная динамика.

Врачи клиники уверяют, что за неделю лечения пациентка пришла в сознание.

"Она была еще на ИВЛ, на вспомогательных режимах. Она была контактна, адекватна. В таком случае она имела право говорить, в какое время и кого из родственников хочет видеть", – сказала Добросоцкая.

Поздним вечером 22 апреля родственники находящейся в реанимации Гулиа появились в клинике, желая нанести визит, но сотрудники клиники им отказали. "У любого лечебного учреждения есть график посещения пациентов. Если вы захотите прийти в любую больницу в Москве в 21:30, я уверен, вас так же не пустят", – пояснил замгендиректора "Медицины 24/7" Андрей Симанков.

"В 21:30 ворвались родственники и ей (Тамаре – Прим. ред.) внушали, что мы ее держим незаконно, не даем ей перевестись. Конечно, пациентка в тот день подверглась.... Она любит мужа, безусловно. Она действительно подумала, что мы ее не выпускаем, держим", – объяснила Добросоцкая.

Выяснилось, что дочь Тамары Елена написала заявление на имя гендиректора клиники с просьбой не пускать отчима, его сына и невестку к своей матери. "Моя мама беспокоилась, что у нее было написано завещание в пользу моего отчима и, соответственно, вся эта игра была вокруг мамы ради того, чтобы завладеть ее имуществом", – рассказала Елена.

Она благодарна врачам клиники, которые провели необходимую операцию ее матери – удалили лимфоузлы. "Отросток лимфы затыкал ей горло. Она последние месяцев восемь не ела. Эффект, как у людей в концлагере. Она ослабла. При этом Нурбей не прикладывал никаких усилий, не платил бешеные деньги за ее лечение, как он заявлял. Даже в обычных клиниках можно было бы решить этот вопрос", – пожаловалась дочь Тамары.

Стоит отметить, что 30 апреля в клинике "Медицина 24/7" Росздравнадзором была проведена контрольная закупка. Днем в лечебное учреждение поступил пациент. Его приняли в приемном покое. Во время осмотра врач якобы сообщил, что необходимо провести МРТ, чтобы исключить острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), поскольку лечить таких пациентов клиника не имеет права.

По словам врачей, не дождавшись процедуры, пациент, который не успел заключить договор и не заплатил деньги за услугу, показал удостоверение и сообщил о контрольной закупке. В этот момент в "Медицину 24/7" вошли сотрудники Росздравнадзора, Росгвардии и журналисты. Спустя две минуты после событий в приемном покое врачам было предъявлено постановление. Мол, против клиники возбуждено административное дело по факту того, что сотрудники приняли пациента с ОНМК.

"Проставили вручную при нас время постановления руководителя Росздравнадзора, где стояла уже его подпись и сам факт – дело уже возбуждено по причине нарушения при проведении контрольной закупки", – заметил Симанков.

Замгендиректора клиники отметил, что такую проверку наблюдал впервые. Ему показалось подозрительным, что в постановлении фигурировали еще два адвоката из очень дорогих адвокатских контор, которые, как отметил Симанков, Росздравнадзор никогда не привлекал к проверке.

"После этого мы пытались им объяснить, что их требование на доступ в реанимацию незаконно, и они должны показать какие-то основания. Это продолжалось с 12:00 до 18:00 с привлечением сотрудников Следственного комитета. У нас есть понимание, почему это случилось. Такие проверки, такая шумиха просто так не происходят", – сказал замгендиректора "Медицины 24/7".

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ по результатам доследственной проверки в клинике "Медицина 24/7". Органы следствия полагают, что при оказании медпомощи в этом лечебном учреждении имелись дефекты, которые могли привести к ухудшению состояния Тамары Гулиа.

Примечательно, что дочь пациентки скептически относится к этой истории. "Я считаю, что клинику кто-то пытается "заказать", а моя мама получилась в этой ситуации крайней", – предположила Елена.

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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Автор: 19 мая 2021, 08:06

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