Дегтярев увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

Михаил Дегтярев подписал распоряжение по увеличению социальных выплат ветеранам. Согласно постановлению, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и войны с Японией получат по десять тысяч рублей ко Дню Победы в качестве региональной выплаты. Ранее эта сумма составляла всего тысячу рублей, и только к 75-летию было разовое увеличение выплаты.
Помимо этого по три тысячи рублей получат труженики тыла (их в регионе насчитывается 2214 человек). По тысяче рублей получат дети военного времени, которых в крае проживает более 55 тысяч человек.
Помимо единовременной выплаты к празднику, в Хабаровском крае действует ряд дополнительных и постоянных мер социальной поддержки. Это внеочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование и компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Стоит отметить, что недавно в Хабаровском крае был создан Совет для защиты прав ветеранов. Его цель – вести координацию деятельности ветеранских организаций с представителями власти. Действующие местные власти стремятся выстроить системную работу по защите интересов ветеранов.
Сейчас в Хабаровском крае проживают 365 ветеранов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях с фашистской Германией и Японией.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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