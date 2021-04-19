Умерший ребенок "воскрес" по пути в морг

Загадочный случай произошёл в городе Болгатанга в Гане. Считавшийся умершим ребёнок ожил по пути в морг.
Как рассказал сотрудник морга, который работал в тот день, малыш неожиданно начал чихать и кашлять, когда его тело везли на каталке. Мужчина сразу же взял ребёнка на руки и отнёс к медсёстрам, которые были шокированы произошедшим. В настоящее время ребёнок жив и здоров, сообщает Vse42.ru.
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