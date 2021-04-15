Путин поручил разработать методику оценки качества жизни в регионах

Улучшение жизни граждан – главное в национальных целях развития государства, сказал президент. По его словам, это касается и больших городов, и малых населенных пунктов.
Путин пообещал оценивать качество жизни максимально объективно. Рейтинг будет составляться на основе мнений людей, в том числе благодаря социологическим опросам, сообщил глава государства в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Президент попросил агентство вместе с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать методику рейтинга качества жизни.
"Результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — сказал глава государства.
Кроме того, президент потребовал убрать "унижающие людей бессмысленные процедуры и абсурдные нормы" в социальной сфере. Он поручил изучить подзаконные акты – ведомственные письма, приказы и другие документы.
«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — сказал глава государства.
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