В Гидрометцентре вновь прогнозируют аномальную погоду в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает новую погодную аномалию в европейской части страны. Метеоролог отметил, что в ближайшие дни в регионе похолодает, но температура воздуха все равно будет выше климатической нормы.

Вильфанд прогнозирует, что с пятницы в европейской части России станет прохладнее: столбики термометров днём опустятся до 15-16 градусов тепла и пройдут небольшие дожди, однако даже эти показатели на три градуса превышают норму. Ночные температуры также опустятся до порядка шести градусов Цельсия, что также является аномалией, сообщает телеканал "Царьград".



