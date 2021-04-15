В Гидрометцентре вновь прогнозируют аномальную погоду в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает новую погодную аномалию в европейской части страны. Метеоролог отметил, что в ближайшие дни в регионе похолодает, но температура воздуха все равно будет выше климатической нормы.
Вильфанд прогнозирует, что с пятницы в европейской части России станет прохладнее: столбики термометров днём опустятся до 15-16 градусов тепла и пройдут небольшие дожди, однако даже эти показатели на три градуса превышают норму. Ночные температуры также опустятся до порядка шести градусов Цельсия, что также является аномалией, сообщает телеканал "Царьград".
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