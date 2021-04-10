Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Общество
Возвращение Миры Тэрада из США на родину снова отложила американская бюрократия

Возвращение Миры Тэрада из США на родину снова отложила американская бюрократия

Россиянка Мира Тэрада, прибытие которой из США было намечено на сегодня, вновь не смогла попасть на родину. Предлог вновь вызывает сомнения – инфекция у нескольких заключенных. Об этом рано утром сообщил адвокат Миры. Ранее гражданку РФ более 2 месяцев держали в депортационном центре, ссылаясь на утерю документов.
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«Ночь была бессонной и крайне тревожной. Ее мама, я и все, кто борется за освобождение Миры Тэрады, ждали, что сегодня она окажется на родине. Все документы для депортации были готовы и вчера в 19.20 по Нью-Йоркскому времени Мира должна была сесть на самолет, который летит в Москву» — пишет в социальных сетях социолог и общественный деятель, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, который занимался делом по просьбе мамы Миры, обеспокоенной и самой ситуацией, и условиями, в которых девушка ожидает освобождения. В депортационном центре отключали электричество, воду и отопление, а больных людей держали вместе со здоровыми.

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«Причина по которой ее не депортировали – «инфекция», выявленная у нескольких заключенных. Предположительно, COVID-19. Однако на сто процентов мы этого не знаем. При этом, она уже болела коронавирусом и у нее выработались антитела». — уточнил Шугалей.

Он также напомнил, что россиянке, помимо прочего, пришлось спать «в ледяных камерах, где по стенам течет вода, а из еды была бутылка воды и кусочек хлеба» из-за снегопадов в США.

«И вот новое испытание – как минимум 10-ти дневный карантин. При этом я не могу отделаться от мысли, что весь процесс депортации Миры Тэрады, (а она должна была выйти на свободу еще 29 января), напоминает «показательную порку» — пишет глава ФЗНЦ.

Мира Тэрада — гражданка России, которая провела 2,5 года в тюрьме в Соединенных Штатах по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Также ей инкриминировалось распространение наркотиков, однако девушке удалось доказать, что преступления совершал ее муж, гражданин США Алет Тэрада. Мира вышла на свободу и должна была вернуться в Россию еще 29 января, однако не смогла покинуть депортационный центр, где находится по настоящее время.

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Источник: Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 13:28

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