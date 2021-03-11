Не переедать, проветривать комнату: врач перечислил условия здорового сна

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал россиянам о том, как обеспечить себе здоровый сон. В первую очередь, доктор советует не есть много перед тем как лечь в кровать.

Асанов отметил, что ещё лучше будет отказаться от приёма пищи за три часа до сна. Не менее важно проветривать спальню, поскольку свежий воздух улучшает самочувствие и помогает быстро заснуть. Также следует использовать постельное белье из натуральных материалов, а вставать с первым будильником – это позволит чувствовать себя бодрее, сообщает "Радио 1".



