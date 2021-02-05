Умер бывший главком ВМФ России

5 февраля в возрасте 66 лет ушел из жизни бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, передает RT. Подробностей о причинах смерти не сообщается, однако в окружении военного уточняют, что произошедшее не связано с коронавирусом.
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