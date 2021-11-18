Россия возглавила организацию "Объединенные города и местные власти"

Эпатажная выходка Богомолова Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Четверг
18 ноября
Лента новостей
09:58
"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию
09:55
"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной
09:51
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
09:20
"Могу себе это позволить": оплеванная Волочкова оправдалась за роскошную жизнь
09:02
Американский политолог Ливен назвал единственный для Украины способ вернуть Крым
08:59
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!
08:37
Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца
06:52
Рыба в фольге от Леры Кудрявцевой: пошаговый рецепт
04:37
"Стыдно": Сбросившая оковы Спирс рассказала о жизни на свободе
02:45
Маникюр и характер: что может сказать о женщине цвет ее ногтей
00:16
Ионов день: традиции и приметы 18 ноября
22:01
Пышногрудая Бледанс взбудоражила народ видом в купальнике: Как горячо
21:26
Повеселившегося на гей-свадьбе Киркорова отмазали от наказания
21:15
В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
20:56
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
20:30
На севере Москвы произошла авария с участием маршрутки
19:53
Украина решила обменять беженцев в польской границы на членство в ЕС
19:21
Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!
19:07
91-летний холостяк Краско решился на важный шаг
18:51
Страдающая от последствий тяжелой болезни Заворотнюк собралась на странную вечеринку
18:46
Ненавижу предательство: Изгнанная Волочкова скрючилась после суда
18:44
"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной
18:07
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
17:43
"Вернулась": Акиньшина рассекретила информацию о своем месте жительства
17:30
Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком
17:30
Как под копирку: Слова чудом выжившей МакSим вызвали ажиотаж
17:27
Отпугнет последних зрителей: Пригожин отправил Моргенштерна в отстойник
17:27
"Во мне кричали эмоции": Скандальная звезда "Дома-2" едва не бросила детей
17:06
"Страшно становится": потерявший партнершу Башаров не находит себе места
16:55
"Смешно, абсурдно и унизительно": Тимошенко отвергла идею Зеленского давать деньги за прививку
16:48
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
16:36
Диброва закидали камнями за выпад в сторону Бодрова: Полное вырождение мозгов
16:33
"Крах авторитета": Меган Маркл попалась на подлой лжи
16:32
В Казани пьяный водитель насмерть сбил пешеходов на переходе
16:27
"Случайно": Собчак по неосторожности "слила" откровенное видео
16:15
Водонаева без зубов вызвала переполох: Как бабка старая
16:04
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
16:04
"Скорее всего девочка": отношения Орбакайте и Руссо зашли слишком далеко
15:51
Легендарный продюсер экстренно госпитализирован: Боли и тяжелое состояние
15:43
"Содержу сама": воспитывающая сына в одиночку Катина осталась без алиментов
15:37
"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины
15:36
Ходченкова пошла по стопам Волочковой: Теперь в Большом будем работать
15:24
Роман с Золушкой, молодая жена и ребенок в 66 лет: как живет звезда сказки "Три орешка для Золушки" Павел Травничек
15:15
"Срыв моральных устоев": пережившая насилие Асмус серьезно пострадала
15:04
Забывчивого Милохина засняли в объятиях Медведевой: Уже замутили
14:57
"Что вытворяет дед": Вызывающие телодвижения Костюшкина взбудоражили народ
14:53
Эксперт Долженков о провокации США против Москвы руками Киева: Хотят втянуть в авантюру
14:50
"Стало трудно дышать": Как умирала партнерша домашнего тирана Башарова
14:49
Роскошный дворец и несметные богатства: вскрылась правда о богатом наследстве Ханги
14:31
Наконец-то: Спустя почти четыре года после смерти на могилу Сенчиной поставят памятник
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Россия возглавила организацию "Объединенные города и местные власти"

Россия возглавила организацию "Объединенные города и местные власти"

Президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) избран мэр Казани Ильсур Метшин. Россия возглавила организацию впервые в истории.
прочитано 65 раз

Пандемия коронавируса стала серьезным стимулом для объединения человечества. Перед глобальной угрозой пришло понимание того, что необходимо отбросить разногласия и начать договариваться. Только так можно справиться с вызовами XXI века.

ПО ТЕМЕ

Спасти жизнь: мэр Казани взял домой приютского щенка

Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

Организация "Объединенные города и местные власти" стала ярким примером такой кооперации. Она полностью оправдывает свой статус всемирной. В ней состоят 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран мира – это более 70% населения планеты.

По инициативе организации ООН включила в повестку дня по устойчивому развитию Цель 11 – Устойчивые города и населенные пункты. Благодаря объединению муниципалитеты и регионы обмениваются опытом, совместно вырабатывают важные решения.

Тот факт, что такую организацию возглавил представитель России, говорит об успехах нашей страны на международной арене. Это и есть проявление мягкой силы, которая в современном мире зачастую имеет гораздо большее значение, чем военная мощь.

Казань. Фото: Serguei Fomine / Global Look Press / www.globallookpress.com

Проблемы городов по всему миру схожи. Муниципалитеты решают вопросы экологии, транспорта, благоустройства и прочего. Обмен опытом и сотрудничество позволяет гораздо эффективнее решать накопившиеся проблемы, не тратя время и ресурсы на поиск решений.

Именно для этого ООН создало всемирную организацию "Объединенные города и местные власти". Главы муниципалитетов обмениваются опытом решения многочисленных проблем. Так, широкое внедрение велосипеда и велоинфраструктуры в городах мира началось именно с таких обсуждений.

С приходом на пост президента ОГМВ Ильсура Метшина горожане всего мира ожидают от организации новых инновационных идей. Муниципалитеты 140 стран мира будут работать вместе, невзирая на разногласия руководств своих стран. В наши дни новые прорывные инициативы важны как глоток свежего воздуха.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ильсур Метшин. Фото: Город Казань KZN.RU / Creative Commons Attribution 4.0 International
Автор: 18 ноября 2021, 10:00

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду

Актер продолжает шокировать народ
Шоу-бизнес

Брак с Овечкиным, переезд за границу и горе из-за потери матери: как живет младшая дочь Веры Глаголевой

Наследница артистки построила крепкую семью
Шоу-бизнес

"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

На звезду обрушился шквал критики
Шоу-бизнес

"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины

Певица страдает

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев
Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+