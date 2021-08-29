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Общество
Спасти жизнь: мэр Казани взял домой приютского щенка

Спасти жизнь: мэр Казани взял домой приютского щенка

2,5-месячному малышу дали кличку Аяврик
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В Казани сегодня, 29 августа, прошла благотворительная акция, в рамках которой любой желающий мог взять себе домой щенка из приюта. Обладателями собственных собак стали, в том числе, мэр Казани Ильсур Метшин и тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий. Во время благотворительного мероприятия "Дай лапу" они выбрали себе в приюте животных и забрали их домой.

Ильсур Метшин вместе с младшим сыном Радмиром взяли себе домой щенка, которому едва исполнилось 2,5 месяца. Его назвали Аяврик. "Мне сказали, что щенка нашли на стройке. Скулил около вагончика, видимо, голодный был. Большое желание сделать Казань без бездомных животных. К сожалению, нет исчерпывающего опыта в нашей стране. Но, например, сегодняшняя акция пусть и не решит всех проблем, но это возможность обратить внимание на ответственное отношение к нашим четвероногим друзья", – рассказал мэр Казани.

При этом градоначальник подчеркнул: "Сегодняшняя акция пусть и не решит всех проблем, но это возможность обратить внимание на ответственное отношение к нашим четвероногим друзьям. Нам предстоит большая работа, в том числе по оптимизации законодательства: закон пока несовершенный, но мы хотим внести поправки вместе с зоозащитниками и всеми неравнодушными жителями города с тем, чтобы закон работал».

В ходе мероприятия любой желающий мог познакомиться с собаками из казанского приюта, погулять и поиграть с ними, а также взять собаку домой. Всем животным сделаны необходимые прививки.

Акция была полезна не только тем, кто хочет завести себе нового друга, но и тем, кто уже является владельцами собак. Для всех желающих специалисты – ветеринары, кинологи, зоопсихологи – дали рекомендации по уходу за животными. В рамках мероприятия работала благотворительная ярмарка, часть вырученных средств от которой пойдет в помощь приюту.

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Автор: 29 августа 2021, 21:11

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