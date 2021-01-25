Генпрокуратура объявила массовую проверку российских школ и детских садов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов объявил о массовой проверке школ и детских садов страны. Поводом стали участившиеся случаи отравления детей.
В связи с этим особое внимание в генпрокуратуре будут уделять организации обеспечения детей питанием. В частности, специалисты оценят условия транспортировки и хранения продуктов и проверят документы, подтверждающие их качество и безопасность, сообщает Ura.ru.
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