Солнце меняется: Человечество предупредили о грозящих опасностях

В последнее время на Солнце стали замечать все больше пятен. После проведенных исследований стало ясно: звезда вступила в 25-ый цикл, который продлится примерно 10 лет.
В связи с этим в скором времени на поверхности Солнца произойдут мощные вспышки, а также выбросы веществ, отслаивающихся от самого горячего слоя атмосферы звезды. К последствиям этого процесса необходимо подготовиться.
Вероятно, самочувствие жителей Земли изменится. Будут наблюдаться сбои в работе техники. Солнечная активность также может нанести урон космонавтам и астронавтам.
Ученым предстоит детально изучить новые вспышки на поверхности звезды. На эти исследования потратят несколько месяцев.
Пик предыдущего цикла солнечной активности наблюдался в 2014-ом. В прошлом году, напротив, вспышек было мало. Тогда астронавты начали ждать появление нового цикла. И, наконец, Солнце решилось.
Напомним, ранее ученые из Колорадо предрекли гибель человеческой цивилизации. По их мнению, это произойдет в ближайшие 100 лет. Виной этому станет "супервспышка" Солнца. Якобы наша звезда уже является старой.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Муж не хочет детей
Женщин привлекают мужчины со шрамами
У Тарзана беременна любовница
Сочи это Россия
Россия тихо идёт к коммунизму.
Почему люди обижают животных?
А вы считаете Барановскую симпатичной?