Большинство россиян отказались от электронных трудовых книжек

Большинство россиян (63%) не хотят переходить на электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Оформить цифровой документ планируют лишь 30% респондентов. 56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать. Среди желающих перейти на "цифру" больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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