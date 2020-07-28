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Москвичка отбилась от маньяка благодаря укусам

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Жительнице Москвы удалось спастись от маньяка. Неизвестный напал на нее около дома на Аминьевском шоссе, когда та возвращалась с работы.

Злоумышленник повалил женщину на землю и начал домогаться. Пытаясь вырваться, она сильно укусила обидчика, после чего тот ослабил хватку. Москвичке удалось сбежать. Маньяка объявили в розыск.

Автор: 28 июля 2020, 13:11 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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