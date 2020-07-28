Москвичка отбилась от маньяка благодаря укусам

Жительнице Москвы удалось спастись от маньяка. Неизвестный напал на нее около дома на Аминьевском шоссе, когда та возвращалась с работы.
Злоумышленник повалил женщину на землю и начал домогаться. Пытаясь вырваться, она сильно укусила обидчика, после чего тот ослабил хватку. Москвичке удалось сбежать. Маньяка объявили в розыск.
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