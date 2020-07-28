"Дни.ру" дарят подарки: автономный отопитель салона Webasto

Получить совершенно бесплатно автономный отопитель салона Webasto вам помогут "Дни.ру".

"Дни.ру" в партнерстве с премией "Внедорожник года" дарит находку любого автомобилиста – автономный отопитель салона Webasto!



Подогреватели Webasto работают на топливе. Они прогревают двигатель и салон без включения двигателя. Это экономит топливо и обеспечивает полную независимость как от температуры на улице, так и от внешних источников энергии.



Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия:

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Больше комментариев – больше шансов победить!



Итоги подведем 3 августа! И обязательно голосуйте на сайте премии @vnedru за лучшие, на ваш взгляд, внедорожники!