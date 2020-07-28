"Дни.ру" дарят подарки: автономный отопитель салона Webasto

"Дни.ру" в партнерстве с премией "Внедорожник года" дарит находку любого автомобилиста – автономный отопитель салона Webasto!
Подогреватели Webasto работают на топливе. Они прогревают двигатель и салон без включения двигателя. Это экономит топливо и обеспечивает полную независимость как от температуры на улице, так и от внешних источников энергии.
Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей
- Подпишитесь на @dniru и @webasto.russia
- Поставьте лайк этой публикации
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ❗️ ⠀ "Дни.ру" в партнерстве с премией "Внедорожник года" разыгрывает ценный приз! Находка любого автомобилиста – автономный отопитель салона Webasto! ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru и @webasto.russia ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 3 августа! ⠀ #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить!
Итоги подведем 3 августа! И обязательно голосуйте на сайте премии @vnedru за лучшие, на ваш взгляд, внедорожники!
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Не до жиру
Москва или Киев?
Разница в возрасте 14 лет
Боюсь рожать
Давайте продолжим тему Бога
интим в рабочем чате((((
божья матерь