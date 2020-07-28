Названы самые популярные пароли россиян

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие пароли россияне чаще всего использовали в 2020 году. Выяснилось, что пользователи предпочитают запоминающиеся, но ненадежные комбинации.
Среди них встречаются такие простые сочетания, как qwerty или простое последовательное перечисление чисел от 0 до 9, к примеру – 12345 или 12345678. Иногда эти варианты комбинируют – qwerty1234 или 1q2w3e. Среди вводимых на кириллице часто встречаются простые слова, такие как "любовь", "привет" или "солнышко", передает телеканал "360".
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