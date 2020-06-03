Воробьев лично обратился к жителям Подмосковья из-за штормового предупреждения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал для жителей региона видеообращение, в котором призвал граждан быть особенно осторожными из-за объявленного синоптиками штормового предупреждения. Метеорологи сообщили, что в среду в Подмосковье может выпасть месячная норма осадков.
По словам Воробьева, ряд городов под угрозой паводков. Среди них – Дмитров, Дубна, Истра, Красногорск, Сергиев Посад и Подольск. Глава региона отметил, что при необходимости местные силы МЧС переведут в режим повышенной готовности.
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