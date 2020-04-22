Силиконовая грудь спасла женщину от пули из огнестрельного оружия

Жительница Канады выжила после выстрела в грудь благодаря силиконовому импланту. Он остановил пулю, не дав ей добраться до сердца, сообщает Vse42.ru.
На одной из улиц Онтарио в женщину выстрелил неизвестный. Очевидцы вызвали врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. Выяснилось, что имплант изменил траекторию пули, которая все же сломала ребро и застряла в правой половине грудной клетки.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Не верю в себя
Стала бабушкой в 36
Новая работа
Кто Лиона
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
В чем смысл жизни человеческой?
Страна для жизни