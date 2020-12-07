В Стамбуле освободили российских журналистов

Суд в Стамбуле принял решение об освобождении журналистов НТВ, которые были задержаны в Турции неделей ранее, передает Общественная служба новостей. Прокурор отказался от своих обвинений после того, как россияне дали свои показания. В ближайшее время их депортируют на Родину.
Напомнил, сотрудники НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны во время съемок вблизи завода по производству беспилотников Baykar Savunma. Сообщалось, что их могут обвинить в шпионаже.
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Вам делают комплименты?
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
вовлекла подругу в проституцию, что делать?