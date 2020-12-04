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Общество
Волонтеры со всего мира присоединились к онлайн-марафону

Волонтеры со всего мира присоединились к онлайн-марафону "Мы вместе"

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Приуроченный к Международному дню волонтера онлайн-марафон #МЫ ВМЕСТЕ стартовал 4 декабря. Участие принимают добровольцы из разных стран. Главная тема мероприятия – взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов.
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Участников поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он выразил благодарность всем волонтерам, которые помогают врачам, доставляют продукты и лекарства нуждающимся.

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За 2020 год участники акции #МЫВМЕСТЕ помогли более 4,5 миллиона человек. "Волонтерство – это волшебство, доступное каждому взрослому, которое не требует много ресурсов. Добровольцы доказали, что даже в самой сложной ситуации люди объединяются", – сказал первый зампред АП.

Трансляция доступна на сайте 5dec.dobro.ru. Она продлится более 30 часов. Участники смогут присоединиться к телемостам и включениям из разных уголков России и мира. Пройдут дискуссии, мастер-классы, развлекательные мероприятия, состоится премьера сериала "Счастье есть". Добровольцы смогут поучаствовать в акции "Елка желаний" по помощи детям и пожилым людям.

Состоится дискуссия "Серебряное" волонтерство: 10 лет истории". Участники обсудят результаты первого десятилетия с участием представителей правительства. А на дискуссии "Волонтеры культуры" представят лучшие примеры сотрудничества добровольцев с культурными учреждениями.

В рамках онлайн-марафона пройдут церемонии награждения победителей премии "Доброволец России – 2020". Это один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Также состоится презентация международной премии "We are together". Ей будут награждать самые успешные социальные практики. Заявочную кампанию запустят в прямом эфире. Завершится онлайн-марафон 5 декабря торжественным концертом.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

В мероприятии участвуют волонтеры со всех уголоков России. Глава АНО "Ресурсный̆ центр добровольчества Камчатского края" Анастасия Орлова рассказала, что местные волонтеры помогли более 10 тысячам человек.

Всего в мероприятии участвуют добровольцы из 100 стран. Они записали обращения на родных языках. Неравнодушные люди способны сделать многое, если объединятся, сказал основатель британского проекта "Мы меняем будущее" Джеймс Санкто.

#МЫВМЕСТЕ – всероссийская акция взаимопомощи. Она объединила компании, общественные организации и активных граждан. Вместе они помогают врачам и нуждающимся. Предложить свою помощь и стать волонтером можно на сайте мывместе2020.рф.

Автор: 4 декабря 2020, 14:14

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