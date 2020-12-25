В России повысят минимальную цену на пачку сигарет

Совет Федерации России одобрил закон о повышении минимальной стоимости пачки сигарет в 2021 году. Цены на табачную продукцию будет регулировать Минсельхоз России.
Согласно указанной в документе формуле расчёта минимальной цены, она составит порядка 106 рублей. Закон вступит в силу 1 апреля 2021 года, но продавцы ещё три месяца смогут торговать сигаретами, закупленными по прежним ценам. В настоящее время минимальная розничная цена пачки сигарет должна составлять не мене 75% от максимальной установленной производителем, сообщает Ura.ru.
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