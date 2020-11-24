Королева Великобритании Елизавета II занялась торговлей алкоголем в 94 года

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственный бренд джина Sundringham Celebration. Его производят из растений, которые выросли в поместье Сандрингем.
В этом месте проходила свадьба бывшей королевы Великобритании Александры Датской. Тогда ей подарили ветку мирта, из которой позже и разросся целый "лес". Помимо него в спиртной напиток добавляют японскую хурму, боярышник, листья тутового дерева и другие ингредиенты. За бутылку такого алкоголя придется отдать около пяти тысяч рублей в пересчете на российскую валюту, сообщает телеканал "360".
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