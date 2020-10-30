В Москве началась принудительная вакцинация транспортных сотрудников

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов подписал распоряжение о принудительной вакцинации сотрудников столичного общественного транспорта от гриппа. При этом у них есть всего сутки, чтобы сделать прививку.
В противном случае после 31 октября их не допустят до работы Представители ведомства пояснили, что эти меры призваны сохранить здоровье и жизнь сотрудников. За вакцинацию работников будут отвечать их непосредственные начальники, сообщает Ura.ru.
Популярные темы форума
Швондер и Людка
Вопрос к гражданам Белоруссии
изменой за измену
Возьмут ли в жены девушку бу?
русские мужчины не самые красивые
Предупреждали !
принудительная стерилизация
Моя жизнь кончена...
как понять, что изнасиловали?
Срочно!!