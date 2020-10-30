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Общество

Ряд российских мужчин хотели бы уйти в декрет вместо жен

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Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди 1600 россиян чтобы определить долю мужчин, готовых уйти в декретный отпуск вместо своих жен. Она оказалась немалой.

Отправиться ухаживать за ребёнком готовы 12% представителей сильного пола. Но подавляющее большинство мужчин (87%) всё же считают, что в декрет должна уходить женщина. При этом они являются сторонниками равного разделения домашних обязанностей и хотят воспитывать детей наравне с супругами. Такого мнения чаще придерживаются молодые мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, сообщает РИА "ФАН".

Автор: 30 октября 2020, 10:40 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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