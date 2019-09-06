Что известно о 18-летней Каминской из службы протокола администрации Лукашенко

Ксения Каминская из службы протокола администрации президента Белоруссии откровенно рассказала о своих высоких гостях. Также девушка из окружения Александра Лукашенко поделилась тонкостями своей профессии.

Ксения Каминская – та самая красавица в народном костюме, которая приветствует гостей хлебом-солью и сопровождает на официальных мероприятиях. Учится девушка в Витебском колледже культуры и искусств. Она будущая актриса театра и кино.

2 ноября 2018 года Каминской поручили встречать Александра Лукашенко прямо из вертолета. Тогда белорусский лидер прибыл на открытие в Витебске мехового комбината. По словам Ксении, в тот день был очень сильный ветер, передает белорусский портал Udf.by.

"И еще от вертолета тоже дуло. Я очень переживала, чтобы не упал венок… Вышел президент из вертолета, я вручила ему цветы, произнесла свой текст, он улыбнулся, сказал, что я прекрасно выгляжу и тоже в ответ подарил цветы. Все", – поделилась приближенная Александра Лукашенко. Не обходится, по признанию Каминской, на подобных встречах и без казусов.

"Оказывается, не все, особенно иностранцы, знают, что делать, если я подношу каравай. Бывает, что стоим и смотрим друг на друга. Неудобно и гостю, и мне", – отметила Ксения. Больше всего ей нравится встречать премьера Белоруссии Сергея Румаса. "Он всегда поцелует каравай, отломит кусок, в соль обмакнет, с нами, девушками, сфотографируется", – рассказала она.

Приближенная Александра Лукашенко призналась, что у нее есть хобби. Девушка собирает в тетрадь автографы звезд, с которыми ей приходится пересекаться по работе. По словам сотрудница из службы протокола президента Белоруссии, больше всех при личной встрече ей понравился Стас Михайлов.