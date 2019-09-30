Департамент капремонта обновил исторический дом в Замоскворечье

В помещениях центра по адресу Коровий вал, дом 3, корпус 5 была полностью заменена система отопления: для этого там проложили новые трубы и установили 42 новых батареи, рассказали в пресс-службе курировавшего работы департамента капитального ремонта города Москвы.
Вместо устаревших и практически не работавших кондиционеров провели систему центрального кондиционирования, были установлены два наружных и 19 внутренних блоков. "Взамен люминисцентных ламп с неприятным для глаз холодным свечением установили более 100 светодиодных светильников с комфортным теплым белым светом. В здании проложили также структурированную кабельную сеть с 76 розетками и установили новую систему видеонаблюдения", – рассказали в ведомстве.
Специалисты департамента провели большую работу по укреплению стен и потолков старого дома, восстановили утраченные элементы декора. К сожалению, со времени последнего ремонта, происходившего в 1993 году, здание сильно обветшало, в стенах возникли трещины, штукатурка осыпалась, покрытие на полах истерлось, инженерные сети пришли в негодность. Зданию был срочно необходим капитальный ремонт.
"Одной из самых важных задач был ремонт парадной лестницы в здании. К началу ремонта ее ступени были покрыты старым протершимся линолеумом. Во время капитального ремонта его сняли, ступени отреставрировали и покрыли керамогранитной плиткой. Ограждение лестницы и перила зачистили и обработали, а затем ограждение покрасили, а перила покрыли специальным лаком, – добавили в пресс-службе. – Теперь в обновленном здании смогут работать более 60 сотрудников. Капитальный ремонт позволил значительно улучшить условия работы для сотрудников и создать комфорт для посетителей".
Всего работы затронули почти 500 квадратных метров, под замену попали 23 двери и 42 окна.
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