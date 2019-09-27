Выявлена опасность чайных пакетиков

Оказалось, что при заваривании чая таким способом в воду попадает миллиарды частиц микро– и нанопластика. Итоги проведенной работы опубликованы опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.
По словам ученых, из чайного пакетика в кипяток выделяется около 11,6 миллиардов частиц микропластика. И еще более трех миллиардов частиц нанопластика, сообщает телеканал "360".
"Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой", – сообщают исследователи.
Канадские ученые отметили, что в мировой океан попадает громадное количество микропластика из сточных вод именно из-за маленьких заварных пакетиков. По данным издания Environmental Science & Technology, только за один год туда поступает около 300 миллионов тонн мусора из пластика.
Между тем, большая его часть не разлагается и попадает в море. Там мусор сбивается в огромные кучи, создавая помойные острова.
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